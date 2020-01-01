+7 (917) 271-63-15

г. Елабуга, Восточный переулок, стр. 27 Б

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Производим станки для
поддонов!

Предлагаем современную линию для производства деревянных поддонов!

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Сборочная линия для
производства паллет

Состоит из 3-х станков и позволяет собирать ножки поддона, верхний настил-крышку, осуществлять общий сбор поддона с одновременным подрезанием углов со всех сторон.

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Продаем и покупаем
деревянные поддоны

Производим, продаем, покупаем деревянные поддоны и паллеты любых типоразмеров, новые и б/у.

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Преимущества нашего оборудования

При создании сборочной линии - были применены собственные разработоки и "ноу-хау", которые были запатентованы.

 

Производим поддоны более 10 лет!

Мы сами производим поддоны в большом количестве и знаем - как их делать быстро, качественно и с минимальными затратами.

Экономия на электричестве

Вы получите низкое энергопотребление - 1 КВт на 250 поддонов, и все это при бытовом напряжении 220 вольт!

Адекватная цена

Несмотряя на использование импортных (Германия) комплектующих и материалов - нам удается удерживать низкие цены на нашу продукцию.

Простой расчет стоимости поддонов

Калькулятор стоимости деревянных поддонов

Предлагаем вашему вниманию простой и удобный сервис по расчету стоимости деревянных поддонов и паллет. Стоимость можно расчитать как для новых изделий, так и для б/у.

Так как самой существенной составляющей в структуре цены поддона является цена паллетной заготовки (доски, пиломатериала), то расчет ведется по основании габаритных размеров (приведены самые распостраненные) и грузоподьемности.

Если у вас особые требования к поддонам (качество древесины, количество досок, шашечки или поперечные бруски, фитосанитарная обработка) - свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей.

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Калькулятор расчета стоимости поддонов

* Расчет носит ознакомительных характер, не является публичной офертой.

Каталог оборудования и станков

для производства деревянных поддонов

Комплект кондукторов для производства деревянных поддонов с подрезанием углов в процессе сборки поддона.

Комплект кондукторов для производства поддонов с подрезанием углов.

Торцовочный станок переходного типа (мультиторцовка)

Торцовочный станок переходного типа (мультиторцовка)

Карусельный торцовочный станок (бобышкорез)

Карусельный торцовочный станок (бобышкорез)

Компания "Велес Плюс" представляет:

Видеопрезентацию о современной линии "Комплект кондукторов для производства деревянных поддонов с подрезанием углов"

  • показ общего вида линии кондукторов;
  • демонстрация работы;
  • технические характеристики;
  • объяснение преимуществ;

Деревянные поддоны и паллеты

собственного производства, б/у деревянные и пластиковые поддоны

Поддон новый 1200*800 с необрезанными углами

Поддон 1200*1000 б/у, пластиковый,

Поддон 1200*1000 б/у, пластиковый,

Поддон новый 1200*800 облегченный

Поддон новый 1200*800 с обрезанными углами

+7 (917) 271-63-15

г. Елабуга, Восточный переулок, стр. 27 Б

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