г. Елабуга, Восточный переулок, стр. 27 Б
Предлагаем современную линию для производства деревянных поддонов!
Состоит из 3-х станков и позволяет собирать ножки поддона, верхний настил-крышку, осуществлять общий сбор поддона с одновременным подрезанием углов со всех сторон.
Производим, продаем, покупаем деревянные поддоны и паллеты любых типоразмеров, новые и б/у.
При создании сборочной линии - были применены собственные разработоки и "ноу-хау", которые были запатентованы.
Мы сами производим поддоны в большом количестве и знаем - как их делать быстро, качественно и с минимальными затратами.
Экономия на электричестве
Вы получите низкое энергопотребление - 1 КВт на 250 поддонов, и все это при бытовом напряжении 220 вольт!
Адекватная цена
Несмотряя на использование импортных (Германия) комплектующих и материалов - нам удается удерживать низкие цены на нашу продукцию.
Предлагаем вашему вниманию простой и удобный сервис по расчету стоимости деревянных поддонов и паллет. Стоимость можно расчитать как для новых изделий, так и для б/у.
Так как самой существенной составляющей в структуре цены поддона является цена паллетной заготовки (доски, пиломатериала), то расчет ведется по основании габаритных размеров (приведены самые распостраненные) и грузоподьемности.
Если у вас особые требования к поддонам (качество древесины, количество досок, шашечки или поперечные бруски, фитосанитарная обработка) - свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей.Запросить звонок
для производства деревянных поддонов
Компания "Велес Плюс" представляет:
Видеопрезентацию о современной линии "Комплект кондукторов для производства деревянных поддонов с подрезанием углов"
собственного производства, б/у деревянные и пластиковые поддоны
Поддон новый 1200*800 с необрезанными углами
Поддон 1200*1000 б/у, пластиковый,
Поддон новый 1200*800 облегченный
Поддон новый 1200*800 с обрезанными углами
Комплект кондукторов для производства поддонов с подрезанием углов.
Торцовочный станок переходного типа (мультиторцовка)
Карусельный торцовочный станок (бобышкорез)